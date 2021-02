De Franse Milieugroep Veolia heeft in de Antwerpse haven een installatie in gebruik genomen die groene stroom opwekt uit afval, zoals vervallen voedingswaren of slachtafval. In één beweging worden met de restfracties ook bodemverbeteraars voor de landbouw geproduceerd. Een circulair project, dat volledig past binnen de toekomstvisie van afvalreus Veolia.