De Belgische technologiesector is een belangrijke motor in het herstel van de coronacrisis. De sector is vorig jaar met 6% gegroeid en zou dit jaar 4% groei moeten optekenen. De jobcreatie volgt, met naar verwachting 15.000 extra jobs in het voorbije en dit jaar samen. Maar er zijn natuurlijk ook grote uitdagingen: bevoorradingsproblemen, tekort aan arbeidskrachten, een hoge inflatie en dreigende toename van de loonkostenhandicap.