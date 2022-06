Fruitbedrijf Van der Velpen in Bierbeek en de KU Leuven experimenteren volop met agrivoltaics, waarbij de productie van voedsel en zonne-energie samengaan. Meer dan 45 procent van de grondoppervlakte in Vlaanderen is landbouwareaal. Als we nog maar een fractie daarvan kunnen inzetten voor de productie van groene stroom zou dat de energietransitie flink vooruit kunnen helpen.