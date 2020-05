De grote supermarktketens zijn de winnaars van de coronacrisis. Dat bevestigen de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize. De retailer maakte bijna 50% extra winst in het eerste kwartaal. De supermarktgroep spreekt van een ongeziene toename van de verkopen, zowel in Europa als in de V.S. Ook e-commerce zit stevig in de lift, en daarvan profiteert z'n webshop Bol.com.