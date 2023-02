Artificiële intelligentie helpt voortaan de dokters van de Antwerpse ziekenhuizen ZNA en GZA met de diagnose van kanker. De ziekenhuisgroep is de eerste in ons land die daarvoor de hulp van software inschakelt. Vaak moeten dokters schattingen maken van het aantal tumorcellen of ze riskeren een beginnende tumor over het hoofd te zien. Aan het oog van de computer daarentegen ontsnapt zo goed als niets.