De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France - KLM slikt in het eerste kwartaal nog iets meer verlies, 1,8 miljard euro. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar daar zit de steile val van de olieprijs voor iets tussen. Het miljardenverlies is nog maar de voorbode van het rampzalige tweede kwartaal, waar we nu nog volop in zitten.