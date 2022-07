Wie met enige tegenzin of gewoon geen vliegtuig neemt uit bezorgheid voor de ecologische voetafdruk, kan beginnen dromen van emissievrij reizen via de lucht. Met een Zeppelin, jawel. Sinds de eerste testvlucht 122 jaar geleden, lanceert het Britse bedrijf Hybrid Air Vehicles in samenwerking met het Amerikaanse Collins Aerospace een luchtschip voor 100 passagiers. Over 4 jaar worden de eerste hybride vluchten opgestart. Vanaf 2030 vliegt de Airlander volledig elektrisch.