Eén op de tien KMO's is van plan om een coronapremie te geven aan z'n werkgevers. En dat aantal kan nog oplopen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-organisatie SDWorx. Vooral kmo's in de dienstensector hebben al beslist een coronapremie toe te kennen. In de industrie en de bouw wacht men nog af. De coronapremie is een extraatje van maximaal 500 euro, dat bedrijven aan hun werknemers kunnen geven.