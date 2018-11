Al 14 grote YouTube-kanalen in ons land

Het aantal Belgische YouTube-kanalen met meer dan 1 miljoen abonnees, is op één jaar tijd verdubbeld. De Belgische YouTube-markt wordt dus commercieel almaar interessanter. De Google-dochter wil YouTubers dan ook leren hoe ze nog meer kijkers en abonnees kunnen aantrekken. Dat kan in de YouTube Pop Up Space, die tot en met vrijdag in Brussel open is.