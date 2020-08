Het coronavirus hakt er stevig in bij de technologiesector. Wereldwijd verloren al 77 000 mensen hun job. Vooral techbedrijven die zich specialiseren in toerisme en vervoer - zoals Booking.com, Airbnb of Uber - hebben het erg moeilijk. En dat terwijl giganten als Facebook en Amazon ondertussen historische groeicijfers laten optekenen.