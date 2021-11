Op de luchthaven van Luik heeft Cainiao Netwerk - de logistieke tak van het Chinese Alibaba - zijn eerste magazijn in ons land ingehuldigd. Op de 30.000 vierkante meter werken 220 mensen. Dit is een eerste stap: de Chinezen plannen de bouw van nog eens twee nieuwe e-hubs. Goed voor in totaal, op termijn, 1000 directe nieuwe banen.