De komende twaalf maanden mogen we een verdubbeling van het aantal faillissementen verwachten. Dat blijkt uit cijfers van Trends Business Information. Eén van de oorzaken is het verslechterde betaalgedrag tussen bedrijven. Rekeningen worden te laat of helemaal niet betaald. Een probleem dat ook naar boven komt in een ander onderzoek, specifiek gericht op kmo's.