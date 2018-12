Albert Frère (92) overleden

Een van de grootste financiers van naoorlogs financieel België is niet meer. Albert Frère is 92 geworden. Frère vergaarde zijn fortuin in de Waalse staalindustrie. Geld dat ie daarna investeerde in tal van bedrijven en sectoren. Maar Frère is ook de man die de verkoop van een aantal Belgische kroonjuwelen mogelijk maakte.