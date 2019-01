Aldi investeert 50 miljoen in duurzaam distributiecentrum

De vernieuwsoperatie van de winkels van Aldi lijkt te lonen. De discounter In Turnhout heeft Aldi een nieuw distributiecentrum ingehuldigd. Een investering van 50 miljoen. 8 voetbalvelden groot is het. Het moet zo'n 60 winkels in de provincie Antwerpen bevoorraden. Het oude distributiecentrum is te klein geworden.