In de Brusselse gemeente Elsene heeft Aldi zijn eerste compacte winkel in ons land geopend. Met een verkoopoppervlakte van net geen 600 vierkante meter is die bijna de helft kleiner dan de traditionele ALDI. Het is een winkel op maat van Brussel, zegt de hard discounter, waar grote winkeloppervlakte schaars is en de klanten vaak niet met de auto komen. Het nieuwe winkelformaat past in de expansiestrategie van ALDI. De komende jaren investeert de keten 35 miljoen in Brussel en zijn randgemeenten, goed voor zeker acht projecten.