Aldi voert ongezien reclameoffensief

Aldi voert z'n grootste reclamecampagne ooit. Naast z'n traditionale folder zet het een ongeziene batterij aan mediakanalen in. Van reclamepanelen, over radio en televisie tot sociale media. Want om nog verder te kunnen groeien moet de Duitse discounter dringend z'n belabberde kwaliteitsimago opkrikken.