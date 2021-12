Aldi lanceert een grootschalige aanwervingscampagne in ons land De discounter gaat op zoek naar meer dan 300 extra vaste personeelsleden, voornamelijk winkelmedewerkers. Aldi is zijn winkels aan het vernieuwen en breidt die tegelijk ook uit. En die groei vraagt extra personeel, terwijl de vakbonden eerder al kloegen over hoge werkdruk.