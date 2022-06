Vanaf deze zomer gaat de brouwer een deel van haar Cristalpils brouwen met Belgische gerst. Dat is opmerkelijk, want tot nu toe haalde ze bijna alle gerst uit het buitenland. Alken-Maes heeft nu een samenwerking op poten gezet met landbouwbedrijf Arvesta, dat een nieuwe gerstkruising ontwikkelde. 49 Belgische landbouwers zullen die op grote schaal in ons land telen. Dat maakt de keten korter en betrouwbaarder.