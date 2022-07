De tijd van goedkope Europese vluchten is voorbij, waarschuwt verzekeraar Allianz Trade. Vliegtickets zullen dit jaar waarschijnlijk dik 20% duurder worden. Er is uiteraard de inflatie, maar de loonkosten liggen in Europa sowieso structureel hoger. De concurrentie zal ook dalen, denkt Allianz, omdat steeds meer vliegmaatschappijen kopje onder gaan door rode cijfers en stijgende kosten.