Vanaf vandaag kunt u via Tax on Web uw belastingaangifte invullen. En zoals de traditie wil is het aantal codes op uw belastingbrief opnieuw gestegen. Maar de helft van de belastingplichtigen krijgt al een vooraf ingevulde aangifte. En het aantal personen dat z'n belastingen nog op papier indient, is alweer fors gedaald.