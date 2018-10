Alpro werft massaal aan om groei bij te benen

Alpro wil in ons land tegen eind dit jaar nog 120 mensen aanwerven. Twintig op z'n hoofdzetel in Gent en 100 in z'n productievestiging in Wevelgem, waar intussen al bijna 800 mensen werken. De fabrikant van plantaardige voeding en drankjes groeit als kool. Bijgevolg ook z'n personeelsbestand. Werknemers, zeker technische profielen, vinden is geen sinecure.