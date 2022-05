Dit weekend is Guido Vanherpe onze studiogast in Trends Talk. Dat is de topman van La Lorraine, een familiebedrijf op weg is naar een jaaromzet van een miljard euro. Bij ons vooral bekend van de Panos-winkels, maar de bakkerijgroep is ook bijzonder actief in Oost-Europa, en was zelfs een fabriek aan het bouwen in... Rusland. Tegelijk ziet Vanherpe een golf van prijsverhogingen op z'n bakkerijen afkomen. Met energie en tarwe op kop. Maar het kan nog een pak erger worden. Als de Oekraïense graanboeren hun oogst niet kunnen binnenhalen.