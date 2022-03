Amazon heeft de overname afgerond van de legendarische MGM studio's. Met Amazon Prime heeft het webwinkelconcern al een eigen streamingdienst maar in strijd om de kijker zijn meer topfilms en -series nodig. Content is king, klinkt het in de streamingoorlog; inhoud is koning. En inhoudt zit er, in de catalogus van MGM. Amazon betaalt er 8.45 miljard dollar voor, de op een na duurste aankoop van het bedrijf.