E-commercereus Amazon opent z'n eerste bezorgcentrum in ons land, in Antwerpen. Van daaruit wil de webshop zélf pakketjes leveren in de stad en de wijde omgeving. Tot hiertoe kwamen Belgische bestellingen vanuit magazijnen van Amazon in de buurlanden. Maar omdat online shoppen ook bij ons sterk groeit, wil het Amerikaanse bedrijf een groter deel van de distributie in eigen handen nemen. De vakbonden kijken met argusogen toe onder welke voorwaarden dat gebeurt.