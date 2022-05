Na z'n boekenwinkels en Whole Foods supermarkten, opent webreus Amazon opnieuw een fysieke winkel: Amazon Style. Dat is een modewinkel van 2.800 vierkante meter in een voorstad van L.A. Het is een poging van Amazon om de moderetail te verjongen en te digitaliseren. Maar ook om nieuw clienteel aan te boren, dat z'n kleding nu nog bij andere online concurrenten shopt.