Na de lancering van de Belgische Amazon-website midden oktober, opent de Amerikaanse webgigant nu ook z'n eerste fysieke verdeelhub in ons land. Vanuit het Kiel, in het zuiden van Antwerpen, wil Amazon de ruimere regio beleveren. In totaal komen er een 50-tal nieuwe banen bij en nog eens 200 bij de onderaannemingen van Amazon. Wij waren vanochtend bij de officiële opening.