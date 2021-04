Een Amerikaans durfkapitaalfonds staat op het punt mede-eigenaar te worden van de rugbycompetitie in Nieuw-Zeeland. Daaronder vallen ook de All Blacks, de nationale ploeg die bekend is van z'n haka, de ceremoniële groepsdans aan 't begin van een wedstrijd. De transactie is een primeur en erg controversieel, want nooit eerder kwamen Nieuw-Zeelandse nationale rugbybelangen in buitenlandse commerciële handen.