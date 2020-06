Elektrische deelsteps en deelfietsen, je struikelt er haast over in Brussel. Toch is er weer eentje bijgekomen: het Amerikaanse Wheels. Brussel is de achtiende stad in de wereld en de vierde in Europa die het jonge bedrijfje aandoet met iets wat op een kruising lijkt tussen step en fiets: elektrische minifietsjes zonder pedalen.