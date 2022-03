De V.S. zijn bereid Europa te helpen om op korte termijn minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Tegen eind dit jaar zou er 15 miljard kubieke meter vloeibaar Amerikaans aardgas naar Europa komen, per schip. Dat heeft de Financial Times vernomen in de coulissen van de Europese top die deze middag gestart is. Ook Joe Biden gaat daar straks mee aan tafel zitten.