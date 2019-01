Amerikaans gerecht beschuldigt Huawei van technologische diefstal

China noemt de aanklachten in de VS tegen de Chinese technologiereus Huawei en z'n topvrouw immoreel. De Amerikaanse justitie sleept hen voor de rechter wegens diefstal van technologie en schending van de handelssancties tegen Iran. Huawei is na Samsung de grootste smartphonefabrikant ter wereld en produceert ook telecomappartatuur. Uitgerekend morgen hervatten China en de VS gesprekken over hun handelsconflict.