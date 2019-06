De zogenaamde Heartbeat Bill, die in verschillende Amerikaanse staten abortus verbiedt van zodra een hartslag bij de foetus waarneembaar is, beroert nu ook de Amerikaanse bedrijfswereld. Meer dan 180 topmanagers ondertekenden een brief die werd gepubliceerd in de New York Times. Zij stellen dat de verstrengde abortuswetgeving de gezondheid, de onafhankelijkheid en de economische stabiliteit van de werknemers en de klanten in gevaar brengt.