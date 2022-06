De Amerikaanse multinational Chevron Phillips Chemical investeert 130 miljoen euro in zijn productievestiging in Beringen, in de provincie Limburg. Daar maken ze zogenaamde PAO's. Dat zijn synthetische oliën die voor tal van toepassingen gebruikt worden, zoals in de autosector, de industrie en de cosmetica. De wereldwijde vraag naar PAO's is zo groot dat de productiecapaciteit in de vestiging in Beringen verdubbeld wordt.