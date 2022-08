Bpost heeft een verrassend goed tweede kwartaal achter de rug, met een omzet van een miljard euro en een bedrijfswinst van 83 miljoen. Dat is allebei boven de verwachtingen van analisten. Dat succes dankt het postbedrijf aan de sterke groei van z'n logistiek voor e-commerce in Noord-Amerika, aan nieuwe pakjesklanten in België, maar ook aan verdere besparingen.