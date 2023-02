De markt voor huisdierenverzekeringen in ons land krijgt er een concurrent bij. De Amerikaanse onlineverzekeraar Figo heeft een filiaal geopend in ons land en zet daarmee voor het eerst voet op Europese bodem. Momenteel is slechts 3% van de Belgische huisdieren verzekerd tegen medische kosten. Figo wil dat binnen de 3 jaar op 10% krijgen.