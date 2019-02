Amerikaanse gewassenveredelaar opent lab in Gent

De Gentse biotechcluster heeft een nieuwkomer: het Amerikaanse Inari. De start-up heeft grootse ambities: landbouwgewassen voorbereiden op de klimaatverandering. En dat sneller en veel goedkoper dan de traditionele biotechbedrijven kunnen. Inari heeft al twee vestigingen in de V.S. met in totaal 88 werknemers. In ons land wil het de komende jaren een 40-tal wetenschappers tewerkstellen.