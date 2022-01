De inflatie in de VS is nu al opgelopen tot 7 procent. Zo'n fikse gemiddelde prijsstijging in een jaar tijd is geleden van begin jaren '80 van de vorige eeuw. Economen zijn nu vrijwel zeker dat de Amerikaanse centrale bank de rente snel zal optrekken. Wellicht de eerste keer al in maart, en mogelijk volgen er zelfs vier rentestijgingen dit jaar.