In de Verenigde Staten is het leven in december iets goedkoper geworden dan in november. De inflatie is er sinds de tweede helft van vorig jaar aan het dalen, ook al liggen de prijzen eind vorig jaar nog altijd 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Het is nu afwachten of de dalende inflatie een signaal is voor de Amerikaanse centrale bank om haar renteverhogingen te vertragen.