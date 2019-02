Amerikaanse investeerders vragen verdere belastingverlaging

De Amerikaanse Kamer van Koophandel pleit voor een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting in ons land, liefst tot onder 20 procent. 't Is één van de aanbevelingen uit het verkiezingsmemorandum van AmCham Belgium. Als ons land die aanbevelingen volgt, kan het volgens AmCham binnen tien jaar een top-10 plaats veroveren in de competitiviteitsranking van het Wereld Economisch Forum.