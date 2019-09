Hip, succesvol én omstreden, dat is Uber. Met een app heeft het bedrijf een marktwaarde van 70 miljard dollar opgebouwd en de vastgeroeste taxiwereld helemaal dooreen geschud. Om dat te bereiken heeft Uber alle regels aan z'n laars gelapt. Volgens New York Times-journalist Mike Isaac is de slinger daarbij ver doorgeslagen. Hij legt de wantoestanden bloot in z'n boek "De Strijd om Uber".