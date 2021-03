De Amerikaanse aanbieder van elektrische deelsteps Lime heeft het aantal ritten in Brussel vorig jaar met 30 procent zien afnemen. Een gevolg van corona. Maar in steden als Londen en Tel Aviv waar de vaccinatie opschiet ziet het al een duidelijke heropleving van zijn deelmobiliteit. Morgen strijkt Lime ook in Antwerpen neer. Daar wordt het de derde en laatste aanbieder van deelsteps.