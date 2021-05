Het Belgische laadpalenbedrijf Blue Corner is verkocht aan z'n Amerikaanse beursgenoteerde sectorgenoot Blink Charging, voor 20 miljoen euro. Blue Corner gaat voluit voor expansie in Europa. Dat zal nog dure investeringen vergen in laadinfrastructuur. OCTA+, de vorige meerderheidsaandeelhouder, botste daarbij op z'n limieten. Maar met de diepe zakken van de Amerikanen moet dat wél mogelijk zijn.