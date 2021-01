We zijn het eigenlijk gewoon geworden. Technologiereuzen Apple en Facebook hebben 2020 afgesloten met recordresultaten. Facebook zag de advertentie-inkomsten hoge toppen scheren en Apple heeft met de iPhone12 alweer een verkoopshit te pakken. Wat we niet gewoon zijn is dat Tesla jaarwinst boekt. Da's namelijk voor het eerst in z'n bestaan.