In de Verenigde Staten roept de minister van Energie automobilisten op om geen benzine in te slaan. Op de Amerikaanse oostkust zijn ze aan het hamsteren geslagen na de cyberaanval op de Colonial Pipeline, een van de belangrijkste brandstofpijpleidingen in de VS. Die ligt nu al sinds vrijdag stil en het zou zeker tot eind deze week of het weekend duren voor ze weer operationeel is.