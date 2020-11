De financiële markten rekenen op een overwinning van Joe Biden in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar of hij het ook haalt is lang niet zeker, ook al stond hij vooraan in de peilingen. Het wordt een nek-aan-nekrace in een land dat zwaar getroffen is door de coronacrisis. De Amerikaanse economie aanzwengelen, wordt dé topprioriteit, wie ook president wordt. Anderzijds zou een keuze voor Trump of Biden een wereld van verschil kunnen betekenen op vlak van internationale handel.