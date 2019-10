De Amerikaanse Minister van handel Wilbur Ross zet 28 Chinese bedrijven en instellingen op een nieuw zwarte lijst. Volgens Ross kan de VS niet tolereren dat etnische minderheden brutaal worden onderdrukt. Amerikaanse technologie die daartoe zou bijdragen mag niet meer naar China worden uitgevoerd. Het is de eerste keer dat de VS mensenrechten aanwenden om buitenlandse bedrijven op een zwarte lijst te plaatsen.