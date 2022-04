Amnovis uit Aarschot zet zich op de kaart als hoogwaardige 3D-printfabriek. De start-up is door een Amerikaans bedrijf uitgekozen als productiepartner voor z'n chirurgische hulpmiddelen. Die dienen voor borstsparende operaties bij borstkanker. Na een klassieke operatie moet 1 op de 4 patiëntes later opnieuw op de operatietafel, om achtergebleven tumorweefsel alsnog weg te nemen. Dankzij het hulpmiddel dat Amnovis produceert, is die kans op een tweede ingreep nihil.