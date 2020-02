Amophar, een farmabedrijf uit Schelle, brengt vanaf vandaag cannabisolie op de markt. 't Product is vrij verkrijgbaar in een honderdtal apotheken. Met de lancering speelt Amophar in op 'n -naar eigen zeggen- grote vraag op de markt. Tegelijk hoopt het bedrijf het maatschappelijk debat over 't gebruik van de zogenaamde CBD-olie in een stroomversnelling te brengen.