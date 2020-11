Ann Schoubs wordt de nieuwe directeur-generaal van vervoersmaatschappij De Lijn. Ze volgt Roger Kesteloot op. Die maakte in mei bekend dat hij zijn mandaat vervroegd afbreekt. Schoubs werkte eerder voor treinuitbater NMBS en kent de sector dus. De nieuwe topvrouw is gemotiveerd maar erft een Vlaamse vervoersmaatschappij in crisis.