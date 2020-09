Het was van juni dit jaar geleden dat een nieuw bedrijf zijn intrede maakte op de Brusselse beurs. De eer viel te beurt aan het Waalse medtechbedrijf Nyxoah, dat een implantaat tegen slaap apneu ontwikkelde. En de beleggersappetijt was groot. Nog voor de beursgang liepen ze al storm voor het aandeel en dat was deze ochtend niet anders.