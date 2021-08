Aanstaande dinsdag beginnen de Paralympische Spelen in Tokio. Een evenement dat, net als de Olympische Spelen, doorgaat onder hoge beveiliging. En daar staat onder meer het Brusselse Pitagone voor in. Het bedrijf uit Anderlecht is gespecialiseerd in antiterrorisme en maakt mobiele veiligheidsbarrières tegen eventuele ramvoertuigen. Anders dan klassieke betonblokken zijn de veiligheidshekken van Pitagone compact, licht en zeer snel te verplaatsen.